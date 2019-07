Filipe Luís: «Vai ser um prazer trabalhar e aprender com Jesus»

Filipe Luís estava a ser apresentado no Flamengo... quando o 'gemido mais famoso da net' fez-se ouvir Filipe Luís estava a ser apresentado no Flamengo... quando o 'gemido mais famoso da net' fez-se ouvir

Filipe Luís, o mais recente reforço do Flamengo , mostrou conhecer o passado de Jorge Jesus e está desejoso por trabalhar com o treinador português. "Defrontei-o duas vezes na Europa. Ele controla bem o jogo, vai ser um prazer trabalhar e aprender com ele", analisou.Na verdade, Filipe Luís nunca esteve em campo em jogos oficiais contra uma equipa orientada por Jorge Jesus, mas fazia parte do plantel do Atlético Madrid que eliminou o Sporting, na altura treinado por Jesus, nos quartos-de-final da Liga Europa em 2017/18."Posso somar mais um técnico espectacular na lista dos que já tive, para quando um dia eu treinar o Flamengo também estar preparado", disse, em tom de brincadeira, o jogador, que horas antes foi recebido por Jesus na academia do Mengão.O lateral-esquerdo, de 33 anos, disse ainda que a ambição no projeto foi decisiva para voltar ao seu país natal. "Foi uma decisão muito difícil, depois de 15 anos na Europa. Tinha a possibilidade de continuar. A inha família está aqui e sabe o que o Flamengo significa para mim. É um sonho. Só foi possível porque hoje o Flamengo tem esse projeto de grandeza, de lutar por todos os títulos. Não sou o salvador da pátria, mas vim para ajudar", frisou.Sobre os recentes protestos dos adeptos, o internacional pela canarinha relativizou e acredita que o Mengão pode dar a volta na Taça Libertadores, após a derrota no Equador, frente ao Emelec (0-2) , na 1ª mão dos oitavos-de-final. "Cheguei preparado para qualquer coisa. Eu estou aqui para ajudar e passar um pouco da experiência que tenho, mas adaptação não será fácil. Conversei com muitos jogadores. Toda a gente vai dar a vida para reverter a situação na Libertadores. Já vimos isso várias vezes na Champions. Por que não seria possível aqui?", interrogou.