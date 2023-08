Filipe Melo e a entrada de Marcelo que lesionou Luciano Sanchez: «Se fosse eu, estaria preso»

O antigo internacional brasileiro, Filipe Melo, comentou a lesão de Luciano Sanchez, no jogo dos oitavos de final da CONMEBOL Libertadores, entre o Fluminense e o Argentino Juniors. O argentino vai ficar fora dos relvados entre 8 a 12 meses, depois de sofrer uma dura entrada de Marcelo."Agradeço a Deus que não fui eu que estive na jogada, caso contrário não me estariam a entrevistar agora. Estaria preso. Lamento muito o que aconteceu, vi a entrevista de um médico (da equipa argentina) a falar mal de mim e que eu disse coisas erradas", começou por referir, citado pelo Globoesporte."Chorei dentro de campo quando aconteceu, comecei a gritar porque passou uma história na minha cabeça. Tive uma lesão importante contra o Vasco, quando estava no Palmeiras, parti o tornozelo. Não foi tão forte como este caso, mas foi uma lesão importante", frisou o defesa de 40 anos.O jogador do Fluminense abordou ainda o calvário que Luciano Sanchez terá pela frente. "Pensei, o que vai sofrer para voltar a jogar, coloquei-me na pele dele, de facto é muito difícil. Só disse que foi sem querer. Para mim, o Marcelo deu o drible, de forma alguma falei qualquer coisa contra o atleta que se lesionou. Mandei mensagem, não quero jamais que o que aconteceu com ele aconteça com mais alguém", concluiu.