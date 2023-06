Fim da linha para Luis Suárez? Uruguaio equaciona ponto final na carreira

Luis Suárez, avançado uruguaio de 36 anos, pode estar à beira de colocar ponto final na carreira. De resto, ao longo do dia de hoje serão realizadas algumas reuniões entre os representantes do jogador e a direção do emblema brasileiro, de forma a que tudo fique em pratos limpos o mais rapidamente possível.

De acordo com a imprensa brasileira, esta decisão prende-se com o facto do jogador sentir muitas dores e ter cada vez mais dificuldades em cumprir com tudo aquilo que tem de fazer nos treinos e em campo. Recorde-se que o jogador chegou em janeiro deste ano ao Grémio, tendo realizado 26 encontros, com 14 golos e 8 assistências entre Brasileirão, Taça do Brasil, Recopa Gaúcha e Campeonato Gaúcho.