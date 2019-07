Flamengo ‘abençoado’ antes de enfrentar Emelec

Numa altura em que Jorge Jesus se debate com muitas lesões no Flamengo, os adeptos sugeriram um ‘exorcismo’ e... dito e feito. Um padre esteve no centro de treinos do Flamengo, que na próxima madrugada tem um jogo decisivo frente ao Emelec, o qual decidirá a passagem aos ‘quartos’ da Libertadores, após a derrota dos brasileiros no Equador por 2-0. Acompanhado de um adepto vestido de anjo e de outra fã, o padre Heitor Utrini fez uma oração e benzeu a entrada do Ninho do Urubu.





E até pode ter dado resultado, pois Arrascaeta e Everton Ribeiro já treinaram com bola e podem ser convocados por Jesus. Ainda assim, Rafinha garante que não será necessário "um milagre" para o Flamengo seguir em frente e o lateral inspira-se no Bayern, a ex-equipa. "É uma final, mas já vivi muitas situações como esta na Liga dos Campeões, contra o Porto e Juventus. Não precisamos de um milagre, estamos a criar muitas oportunidades e tenho certeza que a bola vai entrar. O nosso treinador vai deixar tudo ‘mastigado’ para a gente saber o que tem de fazer."