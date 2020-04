Flamengo agradece à equipa técnica de Jorge Jesus nos 520 anos da descoberta do Brasil

Esta quarta-feira assinala-se o 520º aniversário da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil e também o Dia da Comunidade luso-brasileira e o Flamengo fez questão de assinalar a efeméride através dos seus canais de comunicação ao deixar um "agradecimento especial aos portugueses do Mengão".





Bom dia, Nação!



Um agradecimento especial aos portugueses do Mengão neste Dia da Comunidade Luso-Brasileira. Obrigado! ?? #CRF pic.twitter.com/MchQRGPSEE — Flamengo (de ) (@Flamengo) April 22, 2020

"Hoje faz 520 anos que os portugueses chegaram ao Brasil mas quem conquistou a Nação foram os que chegaram no ano passado", pode ler-se na imagem partilhada pelo clube do Rio de Janeiro, na qual surgem o treinador Jorge Jesus e os outros seis elementos portugueses que integram a equipa técnica do clube carioca: os treinadores-adjuntos João de Deus e Tiago Oliveira, os preparadores físicos Márcio Sampaio e Mário Monteiro e ainda os observadores Gil Henriques e Rodrigo Quintas.