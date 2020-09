Flamengo anuncia caso positivo de Covid-19 no plantel

O Flamengo anunciou esta terça-feira que um jogador do plantel está infetado com Covid-19, depois da ronda de testes de despistagem feita aos jogadores e a todos os elementos ligados ao clube do Rio de Janeiro.





Sem revelar a identidade do atleta, o Flamengo informa ainda que o futebolista está já a cumprir quarentena, isolado do restante grupo de trabalho.O Mengão joga na madrugada desta quinta-feira (00h30) frente ao Bahia, em encontro da 7.ª jornada do Brasileirão.