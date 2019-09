Flamengo anuncia patrocinador português

O Flamengo, orientado por Jorge Jesus, anunciou uma parceira com uma produtora de azeite portuguesa até final de 2019. O logótipo da empresa vai figurar na camisola da equipa profissional de futebol e nas costas da camisola do Flamengo/Marinha, equipa feminina. A Azeite Royal foi fundada em 1980, em Portugal, e iniciou recentemente atividade no Brasil.





Maurício Portela, responsável pelos marketing do 'Mengão' celebrou a parceria. "Estamos muito felizes por contar com mais um parceiro na caminhada para tornar o Flamengo ainda mais forte", pode ler-se no comunicado oficial do clube.A Azeite Royal estreia no uniforme rubro-negro na partida deste sábado, contra o Cruzeiro, no Mineirão, relativa à 20.ª jornada do Brasileirão.