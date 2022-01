Flamengo: Arrascaeta já renovou... mas há mais novidades

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Era um dos dossiers que a direção do Flamengo tinha em mãos e já está resolvido - De Arrascaeta renovou contrato com o Mengão e vai ficar no clube até dezembro de 2026.

Os adeptos ficaram radiantes com esta informação mas logo a seguir ficaram a saber que poderão ter mais novidades, no que diz respeito a transferências, ainda durante esta terça-feira.

O vice-presidente Marcos Braz fez uma publicação com a simples frase "O dia será longo", algo que dinamizou (e muito) os seguidores do gigante brasileiro. Muitos arriscam nomes mas a única coisa certa neste momento é que depois de renovar com o médio e garantir a permanência de Thiago Maia, o emblema liderado pelo treinador português Paulo Sousa está em busca de um central canhoto.