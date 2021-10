Flamengo bate Atlético Mineiro e continua na corrida ao 'tri' no Brasileirão

O bicampeão em título Flamengo manteve-se no sábado na corrida ao 'tri' no campeonato brasileiro de futebol, ao bater em casa o líder Atlético Mineiro por 1-0, em encontro da 29.ª jornada.

Um golo de Michael, assistido por Bruno Henrique, aos 25 minutos, selou o triunfo do onze comandado por Renato Gaúcho, que subiu ao segundo lugar da tabela, ainda a 10 pontos do primeiro classificado, mas com menos dois jogos disputados.

O Atlético Mineiro soma 59 pontos, em 28 jogos (um em atraso), enquanto o 'Fla', campeão em 2019, como Jorge Jesus, e em 2020, contabiliza agora 49, em 26 (três em atraso).

No caso de vencer os dois encontros a menos que tem em relação ao primeiro colocado, a formação do Rio de Janeiro coloca-se a apenas quatro pontos - o Atlético Mineiro ainda tem 10 jogos por disputar na prova e o Flamengo um total de 12.

Além do Flamengo, também somam 49 pontos o Palmeiras, de Abel Ferreira, em 28 jogos, e o Bragantino, em 29. A formação comandada pelo técnico luso joga hoje no reduto do Grêmio.