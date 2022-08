Flamengo bate Botafogo de Luís Castro e ascende ao 2.º lugar do Brasileirão

O Botafogo de Luís Castro somou este domingo o quinto jogo consecutivo sem vencer no Brasileirão (duas derrotas e três empates) ao perder por 0-1 na receção ao Flamengo na 24.ª jornada da prova, num encontro em que o único golo da partida foi apontado pelo chileno Arturo Vidal.

Este resultado permite ao Mengão ascender ao segundo lugar da prova, que atualmente é liderada pelo Palmeiras de Abel Ferreira, com 43 pontos - menos sete do que o Verdão.

Cuiabá de António Oliveira 'trava' Santos

No outro jogo desta noite com um treinador português 'em campo', o Cuiabá de António Oliveira empatou a zeros na receção ao Santos, somando o terceiro encontro consecutivo a pontuar no campeonato. À 24.ª jornada, o Cuiabá segue no 17.º lugar - o primeiro da zona de despromoção -, com 25 pontos, enquanto que o Santos é oitavo colocado, com 34.