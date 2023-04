Flamengo bate Fluminense na primeira mão da final do campeonato Carioca

O Flamengo de Vítor Pereira deu um grande passo na conquista do 38.º título de campeão carioca. Diante de mais de 60 mil pessoas no Maracanã, a formação rubronegra derrotou o Fluminense por 2-0. Os golos foram marcados por dois ex-jogadores do clube tricolor.Com todos os golos na segunda parte, o primeiro chegou através de Ayrton Lucas (51 minutos), com assistência do ex-Benfica Everton Cebolinha e Pedro fez o segundo aos 70'. O Fluminense terminou o clássico com um jogador a menos após a expulsão do lateral direito Samuel Xavier.A segunda mão da final do Campeonato Carioca joga-se no mesmo Maracanã no próximo dia 9 (22 horas).