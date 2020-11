Flamengo: Bruno Henrique é 'pesadelo' para quem analisa Linguagem Corporal

O brasileiro Vítor Santos, autor do popular 'Metaforando', o maior canal de Linguagem Corporal do mundo, dedica-se a analisar as expressões físicas de várias figuras públicas, mostrando assim um pouco mais sobre esta forma científica de avaliação.

Um dos mais recentes vídeos é dedicado a Bruno Henrique, jogador do Flamengo, que o autor do canal considera ser um dos seus 'maiores pesadelos', tal a inexpressividade do craque.