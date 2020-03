Flamengo concede férias ao plantel até dia 20 de abril

O Flamengo decidiu conceder férias ao plantel até dia 20 de abril. A decisão foi determinada pela incerteza em torno do fim da suspensão das competições. "O Clube de Regatas do Flamengo informa que concederá férias aos atletas do futebol profissional de 1 a 20 de abril", pode ler-se no comunicado.





Nos bastidores, porém, o grupo de trabalho orientado Jorge Jesus foi avisado de que os 20 dias de férias poderão ser, na verdade, 30. Agora, os jogadores vão treinar nas respetivas casas e serão controlados à distância através da plataforma Coach ID . Na última quarta-feira, grande parte dos funcionários do clube também foram dispensados pelo mesmo período.Recorde-se que Jorge Jesus está em Portugal junto da família. O português, de 65 anos, chegou esta semana a Lisboa e só viajará para o Rio de Janeiro quando houver uma decisão efetiva. O técnico foi diagnosticado com Covid-19 numa primeira fase, mas o teste de despiste afastou qualquer infeção.