Flamengo confia na renovação de Jesus

O cenário atual de crise no futebol devido à Covid-19 não retira a confiança do Flamengo quanto à renovação com Jorge Jesus. Segundo a imprensa brasileira, a direção do emblema rubro-negro considera que o técnico, de 65 anos, deseja continuar no clube e já terá reiniciado as negociações com vista à renovação de contrato que termina a 30 de junho. De resto, é apontado que o acordo entre as partes estará próximo de acontecer.