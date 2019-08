Flamengo cria máquina de venda automática de camisolas

O Flamengo criou uma máquina de venda automática de camisolas, segundo relata o diário 'Lance'.





O clube onde trabalha o treinador português Jorge Jesus instalou a novidade no Maracanã mas o objetivo passa por, no futuro, ter o dispositivo noutros locais do Brasil e estrangeiro, como aeroportos.O 'Manto Express' vende vários tamanhos e tipos de camisolas, que podem ser pagas com cartão de débito ou crédito.