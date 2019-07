Flamengo de Jesus contrata colombiano que é craque no... futsal

O Flamengo assegurou esta quinta-feira a contratação do colombiano Richard Ríos, de apenas 19 anos, um jovem jogador que durante os últimos dois meses esteve à experiência na equipa de Sub-20. E se o nome de Ríos pouco ou nada diz ao comum dos adeptos do futebol, o que torna esta contratação diferente do habitual é o facto de Ríos ser, na verdade, um jogador de... futsal.Internacional Sub-20 pelo seu país, o jogador chamou a atenção do Flamengo precisamente nos encontros da sua seleção de futsal no final do ano passado, assinando exibições que levaram o emblema do Rio de Janeiro a dar-lhe a chance de se mostrar nos relvados do Ninho do Urubu. Ora, dois meses depois de ter chegado, Ríos convenceu e agora pode mesmo seguir os passos de Vinícius Júnior, atual jogador do Real Madrid que também entrou no Fla vindo do futsal.De notar que o colombiano já foi inscrito na FERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) como jogador amador, faltando apenas a chegada do certificado internacional para que o jogador possa começar a ser utilizado nas equipas de base do clube.