Flamengo de Jesus quer Guarín

Foram adversários em Portugal, mas agora podem reencontrar-se ‘debaixo do mesmo teto’. Fredy Guarín já recebeu o aval de Jorge Jesus para tornar-se reforço do Flamengo e o clube brasileiro está a fazer tudo para inscrever o médio colombiano a tempo de defrontar o Grêmio, nas meias-finais da Taça Libertadores, um dos grandes objetivos dos rubro-negros e do técnico português para esta temporada. O prazo limite é de 72 horas antes do jogo da 1ª mão, agendado para 2 de outubro.

Aos 33 anos e depois de passagens na Europa por St.-Étienne, FC Porto e Inter, Fredy Guarín encontra-se sem clube desde que terminou a ligação aos chineses do Shanghai Shenhua, em julho. As negociações, segundo as informações dos meios de comunicação brasileiros, estão numa fase avançada, até porque o Flamengo tem urgência na contratação. Em cima da mesa, o colombiano tem uma proposta de vínculo até 31 de dezembro de 2020, mas os valores, de acordo com as mesmas fontes, ainda não satisfazem o jogador.

Bem conhecido de Jorge Jesus, quando o técnico trabalhou no Sp. Braga e no Benfica, Guarín apresenta-se como um substituto de Cuéllar, compatriota do ex-FC Porto que se transferiu este verão para o Al Hilal. O português reclamou por diversas ocasiões a contratação de mais um avançado, mas o bom momento dos seus atacantes – Bruno Ribeiro (7), Arrascaeta (8) e Gabigol (16) totalizam 31 dos 42 golos da equipa no Brasileirão – terá levado Jesus a dar prioridade ao reforço do meio-campo, numa altura em que o calendário vai ficar sobrecarregado de jogos. A única preocupação reside na condição física do colombiano.

Convites

Para Guarín, que viveu a melhor fase da carreira no FC Porto – onde foi campeão por três vezes e ganhou três Taças de Portugal, três Supertaças e uma Liga Europa –, o convite do Flamengo surge também como a melhor opção neste momento, descartada a hipótese de representar os colombianos do Millonarios, do qual o médio é confesso adepto.