Flamengo de JJ recebe ‘reforços’

Jorge Jesus, treinador do Flamengo, começa a receber os jogadores que vão sendo eliminados da Copa América, como é o caso de Arrascaeta, médio uruguaio, que ontem já se treinou sob as ordens do técnico português. Outro ‘reforço’, Gustavo Cuéllar, médio colombiano, apresenta-se amanhã ao trabalho no clube carioca. No sentido contrário pode estar Miguel Trauco, defesa-esquerdo peruano, que se apresta a ser transferido.