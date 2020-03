Flamengo de Jorge Jesus vai jogar à porta fechada

Segundo as orientações do Ministério da Saúde brasileiro, a confederação brasileira impôs, já a partir deste fim de semana, jogos à porta fechada tanto no campeonato paulista como no carioca, segundo foi revelado esta sexta-feira pelo médico da federação paulista, Moises Cohen, à ESPN. Esta restrição atinge o Flamengo de Jorge Jesus, que defronta a Portuguesa este sábado, no Maracanã, a partir das 18 horas.





As partidas em questão serão, além do encontro do Mengão, o Botafogo-Bangu (no Estádio Nilton Santos, domingo), Vasco da Gama-Fluminense (Maracanã, domingo) e Madureira-Volta Redonda (Estádio Conselheiro Galvão, 2ª feira) no campeonato carioca.No campeonato paulista, os jogos em questão são o clássico São Paulo-Santos (Estádio Morumbi, este sábado) e o Corinthians-Ituano (domingo, na Arena Corinthians).