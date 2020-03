Flamengo de Jorge Jesus vence Botafogo

O Flamengo de Jorge Jesus venceu o Botafogo por 3-0, este sábado, na 2.ª ronda do Grupo A da Taça do Rio do campeonato carioca. Mas, apesar de a vitória ter sido por números expressivos, golos só na 2.ª parte.





Everton Ribeiro inaugurou o marcador aos 57'. Depois surgiu o suspeito do costume para aumentar a vantagem do rubro-negro para 2-0, Gabriel Barbosa fez o golo ao minuto 69. Enquanto, aos 86 minutos, o reforço para esta temporada Michael também quis mostrar serviço e fixou o resultado final em 3-0.Jorge Jesus continua a encantar tudo e todos no Brasil e agora leva dois jogos e duas vitórias nesta fase do campeonato carioca, estando isolado no 1.º lugar do Grupo A da Taça do Rio.