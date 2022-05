Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Flamengo de Paulo Sousa avança da Taça do Brasil com jovem estreante a marcar Formação do Rio de Janeiro bateu o Altos, um clube da Série C, por 2-0





