Flamengo de Paulo Sousa empata em casa do Ceará e fica perto da zona de descida no Brasil

O Flamengo, orientado pelo treinador português Paulo Sousa, empatou este sábado na deslocação ao terreno do Ceará, em jogo da sexta jornada do Brasileirão, agudizando a crise de resultados que o Mengão atravessa neste arranque de temporada.

Os rubro-negros começaram melhor a partida, com um golo de Willian Arão logo aos sete minutos de jogo após passe de De Arrascaeta, mas a resposta do Ceará surgiu ainda antes da meia-hora, por Mendoza, aos 26 minutos, estabelecendo a igualdade no marcador (1-1). Ainda antes do intervalo, a parceria Willian Arão e De Arrascaeta voltou a dar frutos, com o brasileiro a bisar no encontro aos 38'.

Contudo, numa altura em que já ninguém fazia prever outro resultado que não a vitória do Mengão, eis que Nino Paraíba atirou certeiro para o fundo das redes da baliza do Flamengo e fez o 2-2 final, que deixa o clube de Rio de Janeiro na 15.ª posição do Brasileirão, com seis pontos (apenas mais dois que o Ceará, a primeira equipa que se encontra na zona de descida).

Com este resultado, a equipa de Paulo Sousa continua com apenas uma vitória na atual temporada no campeonato brasileiro em seis jogos realizados, somando ainda três empates e duas derrotas.