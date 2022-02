Flamengo de Paulo Sousa perde supertaça brasileira para o At. Mineiro

O At. Mineiro levou a melhor sobre o Flamengo, de Paulo Sousa, e conquistou a Supertaça do Brasil nos penáltis (8-7).No jogo disputado no Engenhão, no Rio de Janeiro, o emblema mineiro abriu o ativo por Nacho Fernández, aos 41 minutos. Gabigol reagiu para o Mengão, marcando o empate aos 55'. Oito minutos volvidos, Bruno Henrique colocou o Flamengo, orientado pelo técnico português, na frente, mas Hulk, aos 75', fixou o 2-2 final no tempo regulamentar.Já nos castigos máximos, Vitinho teve a última das perdidas nos pés e Everson defendeu, proporcionando a festa ao campeão brasileiro de 2021.