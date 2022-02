Flamengo de Paulo Sousa vence de reviravolta e lidera provisoriamente o campeonato carioca

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Flamengo de Paulo Sousa bateu esta quarta-feira o Madureira, em jogo da sétima jornada do Campeonato Carioca, num encontro em que o Mengão começou praticamente em desvantagem no marcador.

Ygor Catatau adiantou a formação da casa logo aos dois minutos de jogo, um resultado que se figurou até ao intervalo.

Na segunda parte, Paulo Sousa promoveu quatro alterações e fez entrar algumas das principais figuras da equipa, como Everton Ribeiro e Bruno Henrique - o primeiro fez mesmo o golo do empate, aos 59 minutos. Willian Arão consumou a reviravolta aos 68 minutos.

Com este resultado, o Flamengo passa a liderar, ainda que de forma provisória, o Campeonato Carioca, com 16 pontos, enquanto que o Madureira é sétimo colocado, com sete. O Fluminense defronta amanhã o último classificado, Nova Iguachu, e em caso de triunfo reassume a liderança da prova.