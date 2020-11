Flamengo de Rogério Ceni continua a marcar passo e agora empata em casa

O Flamengo empatou em casa diante do Atlético Goianiense (1-1) e ainda não foi desta que o novo treinador do clube do Rio de Janeiro, Rogério Ceni, alcançou a sua primeira vitória ao serviço do Mengão.





De facto, depois da, na primeira mão dos quartos-de-final da Taça do Brasil, o Flamengo não conseguiu reentrar no trilho dos triunfos no Brasileirão. Bruno Henrique colocou a equipa da casa em vantagem, mas Zé Roberto empatou, na segunda parte.Com alguns jogadores lesionados e outros nas seleções, Rogério Ceni não está a ter um começo fácil no Flamengo. "Acho que de positivo fica a luta e a entrega de todos. Sabemos que temos problemas com lesões e convocatórias. O Thiago Maia e o Gabriel saíram com dores... Mas em nenhum momento deixámos de tentar", admitiu o técnico.