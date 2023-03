Flamengo deposita 340 mil euros na conta de João Gomes mas foi outro João Gomes que ficou feliz

O brasileiro João Gomes transferiu-se em janeiro do Flamengo para o Wolverhampton e, além da oportunidade de jogar a Premier League, deveria ter recebido 1,9 milhões de reais (340 mil euros) referentes a uma percentagem do próprio passe de que é detentor. Só que o dinheiro acabou na conta de um outro João Gomes, alheio à transferência, que tinha jogado basquetebol do Flamengo nos escalões de formação.Como se não bastasse, o gabinete do clube responsável pelo processo só reparou no erro milionário quatro dias depois, com o desconhecido João Gomes a não fazer caso da surpresa avultada que recebera na conta.Foi preciso notificar a Justiça Federal, que ontem acabou por bloquear a quantia erradamente transferida, para alívio do Flamengo. Resta perceber como é que ninguém reparou na diferença entre o ‘CPF’ - equivalente ao IBAN - dos indivíduos.Alheio ao erro, João Gomes - o jogador, de 22 anos - vai tentando ganhar espaço no Wolves, somando três jogos e um golo, e espera a transferência correta da quantia a que tem direito. Já o homónimo do craque fica a lamentar a perda da fortuna inesperada... e terá mesmo de se contentar com uma história caricata para contar aos amigos.