Flamengo desiste de esperar por Jorge Jesus e avança para outro nome

Ainda não vai ser desta o regresso de Jorge Jesus ao Flamengo. Apesar da suposta vontade mútua , o emblema do Rio de Janeiro terá nas últimas horas decidido desistir de esperar pelo técnico português e avançar já para o fecho de negociações com Jorge Sampaoli. De acordo com o Globoesporte, a situação ficou bastante bem encaminhada esta sexta-feira, após uma reunião que apenas deixou pendentes a revisão de documentos e outros detalhes.Na base da decisão dos cariocas em deixar cair Jorge Jesus está essencialmente a pressão acrescida pelo recente desaire com o Maringá, na Copa do Brasil, que tornou uma questão de urgência a definição de um treinador o quanto antes. Como Jesus apenas estaria disponível no final da época na Turquia, os dirigentes rubronegros decidiram avançar para o plano B, que passa pela contratação do argentino Jorge Sampaoli.Nome consensual na estrutura dos cariocas, Sampaoli estava ainda em Sevilha, mas deverá viajar para o Rio de Janeiro muito em breve. Regressará assim a um país onde esteve recentemente, primeiro no Santos (2018/2019) e depois no Atlético Mineiro (2020/2021).