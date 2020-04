Flamengo disponibiliza marca de forma gratuita para produção de máscaras

Depois de ter lançado frascos de gel desinfetante para distribuir pela comunidade, o Flamengo decidiu inovar na ajuda ao combate à pandemia do novo coronavírus no Brasil e disponibilizou de forma gratuita a sua marca para permitir a produção de máscaras de proteção a pessoas e empresas que tenham uma faturação anual até 180 mil reais.





A iniciativa do emblema treinado pelo português Jorge Jesus foi lançada no fim-de-semana e está a ser muito elogiada em todo o Brasil. Segundo o departamento de comunicação de Flamengo, a medida pretende "apoiar pequenos empreendedores que, em todo Brasil, batalham para gerar receita neste momento crítico para a economia. A força da marca Flamengo pode ajudá-los neste trabalho.""O combate à COVID-19 exige cuidado com a saúde, responsabilidade e, acima de tudo, solidariedade. O Flamengo, consciente do seu papel na sociedade, também faz parte desta luta. Esperamos que as máscaras com a nossa marca, feitas diretamente pela população, ajudem a muita gente", afirmou Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do Mengão.

Os interessados poderão ter acesso aos diferentes logótipos do Flamengo no site oficial do clube para aplicarem nas máscaras, sendo que as mais criativas e com melhor utilização serão depois partilhadas nas redes sociais do clube.