Flamengo é eliminado da Taça do Brasil e Ceni apela aos adeptos: «Abracem esta equipa»

O Flamengo foi eliminado da Taça do Brasil ao perder com o São Paulo por 3-0 (na primeira mão do quartos-de-final já tinha sido derrotado por 2-1). Ceni continua sem ganhar desde que assumiu o comando da equipa e atribui à pressão alguma responsabilidade por os bons resultados não estarem a aparecer.



"O jogo muito parecido com o do Maracanã. O Flamengo dominou o primeiro tempo e teve oportunidades mas infelizmente a bola não entrou. Na primeira oportunidade que teve, o São Paulo marcou. E aí entra o fator psicológico que acaba por atrapalhar todo o esforço. E há o desgaste, tudo que temos enfrentado", disse o treinador do Flamengo.



Ceni pediu o apoio dos adeptos para ajudarem a equipa, que "já lhes deu muitas alegrias". "Recordo os momentos difíceis do Flamengo, quando não tinha o Ninho do Urubu. Esta equipa reergueu o Flamengo com tantos títulos. Mentalmente temos que ser fortes. É muito fácil quando tudo está bem. Quando tudo está mal, precisamos de apoio. Sei o quanto estão tristes mas é hora de abraçarem esta equipa. Assim como já fizeram", reforçou.