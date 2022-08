Flamengo elimina Corinthians de Vítor Pereira da Libertadores

O Corinthians, treinador por Vítor Pereira, está fora da Taça Libertadores. Depois do triunfo em São Paulo por 2-0, o Flamengo voltou a ganhar desta vez no Maracanã (1-0) e apurou-se para as meias-finais da prova. Pedro, aos 52 minutos, marcou o único golo da partida. A equipa do treinador português acabou reduzida a 10 por explusão de Bruno Mendez aos 68'.Eliminado da Libertadores, o Corinthians foca-se agora no campeonato e Taça do Brasil. Sábado, recebe o Palmeiras em jogo do Brasileirão.