Flamengo empata e críticas regressam: «Sampaoli é um desastre... Está a jogar igual ao Vítor Pereira»

O Flamengo empatou (1-1) com o Ñublense, na 4ª jornada do Grupo A da Taça Libertadores, encontrando-se agora no 2º posto do agrupamento, com 5 pontos, menos 5 do que o líder Racing. Ñublense e Aucas têm 4 e 3 pontos, respetivamente.

Neste mais recente duelo da importante competição, a formação liderada por Jorge Sampaoli não teve uma boa prestação e as críticas não se fizeram esperar. Uma delas, bem contundente, foi feita pelo jornalista Renato Maurício Prado, que relembrou... Vítor Pereira.

"O Sampaoli é um desastre tecnicamente e taticamente. Está a fazer a equipa jogar igualzinho à forma como jogava o Vítor Pereira. Tal como já tentou jogar o Paulo Sousa e o Domenec. O plantel do Flamengo não sabe jogar de forma posicional e, pior, não gosta de jogar posicional. Essa equipa do Flamengo está a jogar de uma maneira que faz doer os olhos. Por isso é que o Flamengo é aquela coisa horrorosa, toca para o lado, toca para o lado, toca para o lado e toca para trás. A sensação que dá é que o Sampaoli dificilmente vai conseguir ganhar alguma coisa", destacou.