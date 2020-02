Flamengo de Jorge Jesus entra a vencer na Copa Rio com hat-trick de Gabigol

O Flamengo conseguiu a terceira vitória seguida esta temporada ao bater (4-1) o Cabofriense, com Gabriel Barbosa a ser a figura da partida. A formação orientada por Jorge Jesus entrou melhor no encontro graças ao golo de Michael Delgado (13’), mas viu o adversário igualar através de Marcelo Gama (24’). A partir daí, Gabigol fez um hat trick (64’, 77’ e 89’), começando com o pé direito a Copa Rio.

Ora, o internacional brasileiro passa a ser o melhor marcador no novo Maracanã. Desde que o mítico estádio do Rio de Janeiro foi renovado, Fred destacava-se como o artilheiro nesse palco, só que ontem Gabigol quis mostrar que só sabe marcar sob a liderança de Jorge Jesus.

O avançado passa a ter 33 golos apontados no anfiteatro do Flamengo, sendo que foi a primeira vez que Gabigol fez por três vezes o gosto ao pé no mesmo encontro ao serviço do Mengão. No final do duelo referente à 1ª ronda da prova estadual, o avançado agradeceu aos colegas de equipa. "Eu trabalho para isto e os meus companheiros são cruciais. Estou feliz pelos números e por ajudar os mais novos", disse em relação a uma partida em que Jesus poupou alguns habituais titulares.