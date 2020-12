Flamengo exerce cláusula e garante Pedro por 14 milhões de euros

Contratado pelo Flamengo a título de empréstimo ainda com Jorge Jesus no comando técnico, o avançado Pedro vai mudar-se em definitivo para o conjunto carioca no final da temporada. O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo próprio emblema brasileiro, numa comunicação na qual revelou que irá exercer a cláusula de compra que tinha no acordo de cedência com a Fiorentina, fixada nos 14 milhões de euros. Uma verba que, segundo a imprensa brasileira, o Mengão irá pagar a três anos, em seis parcelas. Já quanto ao vínculo do avançado de 23 anos, será válido até 2025.





"Quero dizer-vos que vou continuar a realizar o meu sonho. Estou muito feliz por poder estar aqui até 2025. Muito obrigado a todos que me apoiaram. Espero continuar a marcar os meus golos e conquistar títulos, que é o mais importante. Estou muito feliz por seguir neste clube", disse o avançado, num vídeo partilhado nas redes sociais do clube carioca.