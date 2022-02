Flamengo ganha mas adeptos apelidam Paulo Sousa de "burro"

O Flamengo de Paulo Sousa derrotou o Audax Angra, na 5.ª jornada do campeonato estadual do Rio de Janeiro, mas os adeptos do 'mengão' aparentemente não gostaram de tudo o que viram. Nas bancadas gritaram "burro", principalmente quando o treinador fez as substituições na segunda parte.Paulo Sousa foi depois confrontado com o sucedido, mas minimizou a questão. "Os adeptos são muito passionais. Sabemos que estas coisas acontecem, não só com os treinadores, mas também com os jogadores. E essa paixão faz com que as coisas mudem conforme ganhamos ou perdemos", afirmou o técnico."Um dia idolatram-te, colocam-te lá em cima, noutras ocasiões criticam. Faz parte do dia-a-dia e são eles que têm a razão. Essa paixão leva-os a serem diferentes (em relação à opinião sobre o trabalho do técnico) hoje e amanhã", acrescentou.