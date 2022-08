Flamengo goleia e apanha o Corinthians

O Flamengo goleou (5-0) o Athletico-PR na 22ª jornada do Brasileirão e igualou o Corinthians de Vítor Pereira no 2º lugar da tabela, estando a nove pontos do líder Palmeiras de Abel Ferreira. O Cuiabá de António Oliveira bateu (1-0) o Juventude e saiu da zona de despromoção. O Botafogo de Luís Castro registou um nulo diante do At. Goianiense, encontrando-se na 13ª posição. O campeão At. Mineiro venceu (1-0) o Coritiba.