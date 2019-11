Flamengo já é mais conhecido do que o Vasco da Gama em Portugal

Uma pesquisa feita com mais de 500 portugueses conclui que o Flamengo é o clube brasileiro mais conhecido em Portugal, superando o Vasco da Gama, que culturalmente é mais ligado a Portugal devido ao navegador e explorador com o mesmo nome. O estudo elaborado pelo diretor executivo da MF Press Global, Fabiano de Abreu, constatou ainda que há um grande número de simpatizantes do Mengão.





"O número de simpatizantes do Flamengo é quase 100% dos entrevistados. É incrível como ter Jorge Jesus popularizou o Flamengo. Posso afirmar que o Flamengo tem o maior número de adeptos em Portugal e tem um número de simpatizantes maior do que várias equipas portuguesas", afirmou o empresário. "Não é possível estimar quantos adeptos existem em Portugal, mas eles estão por todo o lado", concluiu.A nível de resultados, como é sabido, o Flamengo também mudou com a chegada de Jorge Jesus. O clube do Rio de Janeiro vai disputar a final da Taça Libertadores frente ao River Plate e lidera confortavelmente o Brasileirão