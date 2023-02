Flamengo mais líder no Carioca

O Flamengo de Vítor Pereira bateu (2-0) o Resende e reforçou a liderança do Carioca, deixando o Botafogo de Luís Castro- que perdera na sexta-feira com o Vasco da Gama - e o Fluminense a 4 pontos (20/16). Mesmo com poupanças, a pensar na 1ª mão da final da Recopa Sul-americana frente ao Independiente del Valle (quarta-feira), o Mengão resolveu com golos de Matheus Gonçalves (76’) e André Luiz (79’).Já o Bahia de Renato Paiva somou a primeira vitória na Taça do Nordeste, ao bater (2-1) o Alagoinhas. Líder do estadual Baiano, a equipa do português é apenas 7ª do Grupo B nesta prova, com 4 pontos em 4 jogos.