Flamengo paga mal e funcionários estão em 'fuga': dois já chegaram ao Vilafranquense

O Flamengo vai disputar a final da Taça Libertadores e está na luta pelo título brasileiro, mas não paga condignamente aos seus funcionários, segundo conta o 'Globo Esporte' numa reportagem publicada no seu site. Douglas Oliveira, nutricionista do clube carioca, é a mais recente baixa entre os funcionários do Mengão. Vai juntar-se ao ex-fisiologista do clube carioca no Vilafranquense, na 2.ª Liga portuguesa.





Alguns profissionais do Flamengo chegaram a fazer um levantamento junto de clubes das Séries A e B do Brasileirão e constataram que o 'Fla' é um dos que pior paga no Brasil.Do mesmo departamento médico do Flamengo já tinha saído Fabiano Bastos, em novembro de 2020, para trabalhar no Kashiwa Reysol, no Japão."Com todo o respeito, não faz sentido Botafogo e o Ceará pagarem mais do que o Flamengo", contou um profissional ao 'Globo Esporte'.Em cima da mesa, além dos salários e dos prémios, está também a discussão do pagamento de horas-extraordinárias, diárias e folgas de compensação em viagens. Direitos que outros clubes da Serie A passaram a reconhecer aos seus funcionários nos últimos anos, mas que estão sem alterações no Flamengo, segundo o mesmo jornal.