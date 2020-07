Flamengo pensa em ex-adjunto de Guardiola para render Jesus

Depois da saída de Jorge Jesus, o Flamengo continua à procura do sucessor do técnico português e Domènec Torrent é o alvo mais recente. O ex-adjunto de Guardiola no Barcelona, Bayern Munique e Manchester City é bem visto pelos dirigentes do Mengão e está a ter uma ‘ajudinha’. Segundo a imprensa brasileira, Rafinha, que trabalhou com o técnico de 58 anos no colosso alemão, terá sugerido o nome do espanhol à direção. Contudo, o mercado português é o preferido. Ao que tudo indica, Marco Silva e Leonardo Jardim terão rejeitado a abordagem do ‘Fla’, que tem seguido com atenção Carlos Carvalhal, técnico do Rio Ave. Jesualdo Ferreira (Santos) também foi sugerido. O ‘vice’ Marcos Braz viaja para a Europa na quinta-feira para fechar o dossiê treinador.