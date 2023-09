Flamengo perde 1.ª mão da final da Copa com o São Paulo

Com mais de 67 mil adeptos no Maracanã - que renderam mais de 5 M€, a maior receita de bilheteira da história num jogo no Brasil –, o Flamengo perdeu (0-1) com o São Paulo na 1ª mão da final da Taça. Calleri fez o único golo aos 45’+2, sendo que a 2ª mão realiza-se no Morumbi no dia 24. Os adeptos rubronegros acabaram a assobiar a equipa treinada por Jorge Sampaoli e e também protestaram contra o elevado preço dos bilhetes.