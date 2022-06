Flamengo perde em casa do RB Bragantino e Paulo Sousa fica cada vez mais tremido

Se o ambiente para Paulo Sousa estava complicado no Flamengo, pior ficou esta quarta-feira, com a derrota por 1-0 em casa do RB Bragantino, a segunda consecutiva, depois do desaire do fim de semana perante o Fortaleza, em pleno Maracanã.Esta noite, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, um golo de Luan Candido aos 17' definiu o resultado final neste jogo da 10.ª jornada do Brasileirão e provocou desde bem cedo a fúria dos adeptos cariocas. Insultos e gritos de 'fora, Paulo Sousa' foram ouvidos durante largos minutos nas bancadas, isto enquanto no lado oposto os fãs da equipa da casa pareciam desfrutar do momento, entoando cânticos inversos: a pedir a continuidade do português.Contas feitas, o Fla mantém os 12 pontos, agora na 13.ª posição do Brasileirão, tendo sido ultrapassado precisamente pela turma paulista, que agora tem 13, no 9.º posto. A equipa de Paulo Sousa tem 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas até ao momento, 10 golos marcados e 10 sofridos.