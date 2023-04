Flamengo perde na Taça do Brasil com modesto Maringá e não se livra das críticas

O Flamengo perdeu na primeira mão da terceira fase da Taça do Brasil frente ao modesto Maringá (que joga na segunda divisão do Campeonato Paranaense), por 2-0, com David Luiz a marcar na própria baliza e Serginho a apontar o outro golo do encontro.A equipa carioca, interinamente liderada por Mário Jorge, depois do despedimento de Vítor Pereira, não se livrou de ouvir algumas provocações da bancada, com os adeptos do Maringá a cantarem "Real Madrid, pode esperar, que a sua hora vai chegar", numa alusão às palavras de Marcos Braz, vice-presidente do 'Fla', depois da conquista da Libertadores, na época passada.Já esta manhã, aquando do desembarque da equipa no aeroporto do Rio de Janeiro, os jogadores ouviram protestos de um pequeno grupo de adeptos.A segunda mão da terceira fase da Taça do Brasil disputa-se dia 26, no Maracanã.