Flamengo pondera estágio em Portugal

O Flamengo, de Jorge Jesus, tem como plano realizar uma nova pré-época em Portugal, caso não surja a autorização em breve para que os trabalhos possam retomar no Brasil. Segundo o jornalista Gustavo Henrique, o treinador vê a ideia com bons olhos, mas as dificuldades financeiras provocadas pela Covid-19 podem travar a execução.

O Mengão, de resto, já está a equipar o Ninho do Urubu com tecnologia de ponta e vai instalar uma câmara de desinfeção no centro de treinos, onde todos os jogadores terão de passar antes de cada sessão.

Prémios de Jesus revelados

O UOL Esporte revelou os prémios que o Flamengo planeou atribuir no início de 2019. Jorge Jesus receberia 1 milhão de euros em caso de conquista do Brasileirão e 1,5 milhões pela Taça Libertadores, as duas provas nas quais o técnico acabou mesmo por festejar. Antes do Mundial de Clubes, recorde-se, os jogadores mostraram-se descontentes, após a direção fazer um corte nos bónus.