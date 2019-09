Flamengo recebe Santos no 'jogo dos estrangeiros'

Hoje é dia de duelo entre os dois primeiros do Brasileirão. Na 19 ª jornada, o Flamengo de Jorge Jesus, com 39 pontos, mede forças com o Santos do argentino Jorge Sampaoli, que persegue o Mengão com 37 pontos.

Um jogo especial, uma vez que junta dois técnicos estrangeiros, algo pouco comum no Brasil e que até motivou um intenso debate nos mais diversos quadrantes. No lançamento da partida foi inevitável aludir a este facto e Jesus foi direto: "É coincidência. Não é por estarmos no topo da tabela que somos melhores do que os outros. Não acredito nisso. É verdade que trabalhamos para estes objetivos, mas não é por estarmos na frente que o treinador brasileiro não tem qualidade."

Do outro lado, Sampaoli mostrou-se impressionado com o Flamengo: "Temos de recuperar pontos contra uma equipa muito forte. Têm um plantel muito superior à média da liga."



Na PlayStation ganhou Jesus



Já ouvimos Jesus fazer alusões ao futebol que se joga nas consolas. De resto, após eliminar o Emelec da Taça Libertadores, em agosto, voltou à carga: "É impossível jogar assim 45 minutos. Sabem onde isso acontece? Na PlayStation. Aqui não." Talvez por isso, na redação do ‘GloboEsporte’ decidiram simular o Flamengo-Santos com base no recém-lançado PES 2020. E a vitória foi para o Mengão... sem espinhas! No popular videojogo o Santos começou melhor, com um golo de Carlos Sánchez, mas Gabigol (2) e Éverton Ribeiro (2) consumaram o 4-1 final.