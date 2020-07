Flamengo recorda conquista da Libertadores com foto onde não aparece... Jorge Jesus

A 23 de novembro de 2019, o Flamengo, então orientado pelo treinador português Jorge Jesus, conquistava a Libertadores após bater por 2-1 o River Plate, numa final em que Gabriel Barbosa apareceu já nos instantes finais para bisar e levar o troféu para o Rio de Janeiro, 38 anos depois da sua última conquista.





Esta quinta-feira, no dia em que se celebram oito meses da conquista do troféu sul-americano de clube, o Flamengo recorreu às redes sociais para recordar esse momento que ficará para sempre na história do clube. Contudo, em todas as fotos publicadas é possível constatar a ausência de uma peça que foi fundamental para o triunfo do Mengão... Jorge Jesus.