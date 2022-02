Flamengo regressa aos triunfos

Depois da derrota no dérbi com o Fluminense - a primeira com Paulo Sousa ao comando –, o Flamengo voltou à ação determinado a regressar às vitórias. Frente ao Audax Angra, na 5ª jornada do estadual do Rio de Janeiro, a equipa do técnico luso não deixou fugir a oportunidade e venceu por 2-1. Gabigol (45’+3) inaugurou o marcador com um excelente remate cruzado. Um autogolo de Thomás Kayck (54’), após livre de Andreas Pereira, aumentou a diferença, tendo o adversário conseguido reduzir por Hugo Sanches (71’) na sequência de um erro de Léo Pereira.O Atl. Mineiro queixou-se à CBF alegando que o Flamengo teria tido "informação privilegiada" e reservado o hotel em Cuiabá (onde vai realizar-se o jogo da Supercopa) um dia antes do anúncio do local da partida. O Fla garantiu que ficou a saber da escolha pela imprensa e explicou que, face à indefinição sobre o palco do duelo, fizera reservas em seis cidades diferentes. *