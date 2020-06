Flamengo sem casos de Covid-19

Depois da folga no fim de semana, jogadores e técnicos do Flamengo regressaram aos treinos e foram submetidos a mais uma série de testes à Covid-19, com todos os elementos, entre os quais o técnico Jorge Jesus, a acusarem negativo. Ainda não existe data para o regresso à competição. A federação do Rio de Janeiro vai entregar a proposta de protocolo médico ao governo, de modo a que seja agendado o Cariocão.