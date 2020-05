Flamengo sem infetados pela covid-19

O Flamengo anunciou que o plantel principal já se encontra sem elementos infetados pela Covid-19. Em comunicado, a equipa de Jorge Jesus informou que todos os elementos a formação principal e da equipa técnica foram submetidos a uma nova fase de testes, sendo que os resultados deram negativo.

Recorde-se que o clube do Rio de Janeiro chegou a ter nove jogadores infetados com coronavírus, mas agora Jorge Jesus terá os 34 atletas à sua disposição. Desta feita, o Flamengo vai entrar na segunda semana de treinos e conta com Gabriel Barbosa que pode vir a ajudar... o Santos. Ora, segundo a imprensa brasileira, o clube orientado por Jesualdo Ferreira espera receber cerca de 550 mil euros do mecanismo de solidariedade de Gabigol (formado no Peixe), verba que ajudará a saldar as dívidas na FIFA, as quais impedem o clube de contratar jogadores.