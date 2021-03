Flamengo tem de vender 'titular absoluto' mas Rafinha pode voltar

Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, esteve o "Canal Rica Perrone", no YouTube, e abordou alguns dos temas da atualidade do Mengão. E deixou bem claro que vai ser necessário vender um craque da formação.

"A nossa estimativa é a de perder um jogador. E falamos de um titular absoluto. A nossa análise é para que isso aconteça somente em relação a um jogador. É evidente que vamos trabalhar para que isso não aconteça, mas temos de alcançar alguns números e isso poderá ser inevitável", alertou.

Em sentido inverso, o lateral Rafinha pode regressar, agora que está livre do contrato que o unia ao Olympiacos. Mas ainda é cedo...

"Em nenhum momento disse que ele estava a caminho. Não sei se outras pessoas disseram isso mas eu não fui. A minha relação com o Rafinha é muito boa e temos falado de algumas coisas. Mas com a pandemia e as receitas... Vamos analisar com calma. O que posso dizer é que sou sempre otimista quando se trata de contratações", resumiu.