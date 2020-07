Flamengo tem mais um português como possível sucessor de Jorge Jesus

Depois de Carlos Carvalhal ter optado por rumar ao Sp. Braga, o Flamengo foi forçado a voltar-se para outras opções, mas ao que parece a via portuguesa segue aberta. De acordo com a ESPN e o Globoesporte, Marcos Braz e Bruno Spindel terão estado na noite de segunda-feira a jantar no Algarve com José Peseiro, numa reunião na qual terá estado em cima da mesa a possibilidade do atual selecionador da Venezuela assumir o cargo deixado vago por Jorge Jesus.





Segundo ambas as publicações, a conversa entre os três elementos passou essencialmente por um processo inicial de ficar a conhecer as ideias que Peseiro poderá ter para o clube, não havendo por agora qualquer proposta ou oferta em cima da mesa. Antes de Peseiro, refira-se, os dirigentes do Fla já tinham estado reunidos com Domènec Torrent, Fernando Hierro e Carlos Carvalhal - este último já garantido pelo Sp. Braga.Na seleção venezuelana desde o mês de fevereiro, José Peseiro não comanda um clube desde 2018, quando deixou o Sporting. Antes já tinha orientado o FC Porto e também nas Arábias e ainda na Roménia e Grécia.